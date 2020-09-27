27.09.2020 | 08:33

В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию с лета следующего года. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный Минэкономразвития макропрогноз на 2021-2023 годы.

Согласно документу, одобренному в ходе заседания правительства 16 сентября, начиная с июля 2021 года планируется повысить тарифы на электроэнергию для населения на 5 процентов, на газ - на 3 процента, а также с января следующего года на пассажирские железнодорожные перевозки - на 3, 7 процента.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5 процентов ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения (то есть на 5 процентов в год в 2021-2023 годы - ИФ», - пояснили в министерстве.

Также отмечается, что в среднем размер индексации (с 1 июля) совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах будет составлять 4 процента в год. Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах, сохранятся на уровне, предусмотренном принятым осенью 2019 года прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 года с ориентацией на уровень инфляции, сказали в Минэкономразвития.