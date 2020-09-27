Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 сен 2020|15:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Службы такси в России захотели заставить отвечать за здоровье пассажиров

Печать

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) захотело заставить агрегаторы такси и таксопарки нести ответственность за здоровье пассажиров. Такая инициатива направлена главе думского комитета по транспорту и строительству Евгению Москвичеву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Объединение предложило дополнить законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок. Он прошел первое чтение в 2018 году, но с тех пор больше депутатами не рассматривался. Общественники считают, что в документ следует включить понятный механизм урегулирования инцидентов с пассажирами, а также компенсации ущерба пострадавшему в ДТП пассажиру.

Сегодня, если здоровью или имуществу пассажира в результате аварии был причинен ущерб, при доказанной вине водителя он может получить компенсацию в пределах ОСАГО - до полумиллиона рублей. При этом, по действующему законодательству, агрегатор такси не несет ответственности за пассажира.

В августе 2019 года комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую редакцию проекта закона о регулировании деятельности такси. Один из пунктов в нем - запрет на работу без российских гражданства и прав. Эта мера может привести к росту цен на поездки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте