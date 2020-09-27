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В стране и мире

Президент Карабаха объявил военное положение

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Президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян объявил о военном положении. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер НКР также сообщил о всеобщей мобилизации - в Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет. «Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», - отметил Арутунян.

Кроме того, омбудсмен НКР сообщил, что в результате обстрела на линии соприкосновения погибли женщина и ребенок.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Странно, это должно было еще в 2014 случится, когда свинопасы майдан замутили, ну азерботов жалко,

Имя: Гость
Комментарий:

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