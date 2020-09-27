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В стране и мире

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

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Госдума в первом чтении одобрила законопроекты, устанавливающие наказание за призывы к нарушению целостности России и за действия по отчуждению территорий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 22 сентября.

Так, за действия по отчуждению территорий грозит до 10 лет лишения свободы. Исключение составляют делимитация, демаркация и редемаркация госграницы.

«Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовная ответственность за призывы к отчуждению территории будет грозить только в случае повторного нарушения закона. За первичное правонарушение гражданам грозит штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей, сумма взысканий с должностных лиц вырастает до 100 тысяч рублей и до 300 - с юрлиц.

За публичные призывы в СМИ либо в интернете штрафы увеличиваются: для граждан - до 100 тысяч рублей, должностных лиц - до 200 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч. За повторные призыв грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее призывы к отчуждению территорий и соответствующие действия были приравнены к экстремизму. Соответствующий законопроект был подготовлен для закрепления новых положений Конституции, которые были одобрены в ходе всероссийского голосования.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Их хватит штук 50.остальных на хер.это будет. Чуть попозже.

Гость||

а крым не наш

Гость||

Значит не совсем всё хорошо в стране, раз Володин засуетился,быстрей закон давай принимать, а раньше недосуг было?

Гость||

Да уж. Двойные стандарты в действии

Гость||

Рубль опускается все ниже и ниже,эти люди не в силах что-то сделать, да и не хотят, у них все хорошо.Поэтому целостность России - это проще и вроде как по делу.

Имя: Гость
Комментарий:

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