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В стране и мире

Эпохе курения сигарет предсказали скорый конец

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Эпоху курения сигарет ждет скорый конец. Мир откажется от них уже через 10-15 лет при условии правильного госстимулирования и поддержки гражданского общества. Такое предсказание дал генеральный директор Philip Morris Андре Каланцопулос. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По оценке Каланцопулоса, сигареты являются самым вредным способом потребления никотина из-за необходимости вдыхать дым. В связи с этим компания собирается сосредоточиться на производстве заменителей сигарет. Уже сейчас более 11,2 миллиона человек перешли на альтернативные товары, которые не подразумевают вдыхания дыма.

Ранее сообщалось, что власти России намерены с 2021 года повысить акцизы на сигареты и любую табачную продукцию на 20 процентов. На такую меру власти пошли ради пополнения бюджета из-за сверхтрат в период пандемии коронавируса. В то же время в Минфине, который разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс, отметили, что повышенные акцизы приводят к снижению потребления табака.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ни какого "конца" не будет, будет черный рынок, самосад и пр.! А то что цены с 2021 поднимут сами же без денег и останутся!

Имя: Гость
Комментарий:

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