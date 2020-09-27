Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 сен 2020|15:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50

Печать

Число подтвержденных пострадавших в результате обрушения пешеходного перехода в подмосковном Ступине превысило 50, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным МЧС, всего пострадал 51 человек. Изначально сообщалось о 6 пострадавших, но потом их число выросло до 39.

Обрушение пешеходного перехода произошло утром в воскресенье, 27 сентября. Переход обрушился на территории предприятия «ФМ логистик» в промзоне, все пострадавшие - сотрудники предприятия. В качестве причины аварии рассматривают перегрузку. «Длина рухнувшей конструкции составляет 25 метров, высота - 4 м. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста», - уточнили в МЧС. Прокуратура начала проверку.

В начале сентября на трассе «Иртыш» россиянин на фуре случайно снес надземный пешеходный переход. Упавшая часть сооружения перекрыла большую часть трассы. Переход строился, его еще не ввели в эксплуатацию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

25метров, а 50 человек шло и все разом рухнули, не повезло.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте