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В стране и мире

Врач назвал способ определить рак по виду ногтей

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Врач Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. Доктор также рассказал «Пятому каналу», что к онкологическим заболеваниям может привести нанесение шеллака, и призвал не злоупотреблять этим видом маникюра.

По словам Мяснянкина, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Онколог уточнил, что они могут как занимать все ногтевое ложе, так и быть единичными. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Мяснянкин подчеркнул, что к врачам стоит обращаться и после длительного и безуспешного лечения грибка или инфекционного поражения ногтя.

Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний. По мнению Мяснянкина, безопаснее использовать те лаки, для нанесения которых не используется ультрафиолет.

Врач отметил, что описанные им изменения ногтей могут признаками меланомы и других видов рака кожи. «При обнаружении вышеназванных признаков нужно обязательно помнить, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований», — резюмировал онколог и порекомендовал при обнаружении подобных изменений обращаться к специалистам.

В июле сообщалось, что 73-летняя пенсионерка из Великобритании сходила в салон красоты и выяснила, что больна раком легких. Маникюрщица обратила внимание на странную форму ее ногтей и порекомендовала как можно быстрее обратиться к медикам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Больной выжил,не смотря на все старания медиков?

Гость||

а по кофейной гуще пробовали

Имя: Гость
Комментарий:

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