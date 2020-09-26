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В стране и мире

В Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом

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В Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в стране. Так, по словам главы ведомства Анны Поповой, это связано прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Ее слова из фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1» приводит РИА Новости.

Попова отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа. «Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сказала она.

Глава Роспотребнадзова подчеркнула, что главной задачей является «вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции».

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 7523 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За последние 24 часа в стране было зафиксировано 169 летальных исходов из-за инфекции, полностью выздоровели 6004 человека.

25 сентября мэр столицы Сергей Собянин призвал часть москвичей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве быть аккуратнее и самоизолироваться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Да Бже мой, дайте всему населению страны по 50 тыс в месяц (с учётом детей), и мы вообще никуда ходить на будем, кроме магазина продуктов!

Имя: Гость
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