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В стране и мире

Победившая на выборах российская уборщица исчезла

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Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, исчезла. Об этом сообщает НТВ.

По словам местных жителей, ее не видели несколько дней. В доме, где женщина живет с мужем и двумя детьми, также никого нет.

По одной из версий, она удалилась, чтобы составить план предстоящей работы. По другой, Удгодская ушла собирать клюкву на болото.

25 сентября Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира. Таким образом редакция «Московского комсомольца» решила проверить механизм подачи заявок на соискание престижной премии.

Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано. До вступления в должность, которое запланировано на 1 октября, она собиралась продолжать работать уборщицей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, исчезла.
Отравила себя ядом?

Имя: Гость
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