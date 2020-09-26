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В стране и мире

Число погибших в результате крушения Ан-26 на Украине снова увеличилось

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Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области снова увеличилось — до 25 человек. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что по факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье 416 УК Украины «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. 26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура.

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Источник — lenta.ru
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