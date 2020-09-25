Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса

25.09.2020 | 09:08

Возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса очень не хотелось бы, заявил президент России Владимир Путин, обозначив свою позицию по возвращению ограничений из-за роста числа новых случаев заражения. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 сентября.

«Посмотрите, что делается в некоторых странах, там опять вводят жесткие ограничения - у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры», - сказал он.

По его словам, расслабляться еще рано, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Глава государства призвал наращивать объемы тестирования на COVID–19, а также соблюдать масочный режим в общественных местах.

Борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, заключил он.

Ранее в четверг сообщалось, что в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом - 1050. Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразился 1081 москвич. Всего за сутки по стране выявлено 6595 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений.