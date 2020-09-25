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В стране и мире

Кладоискатель нашел сокровища на миллион долларов и рассказал о поисках

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Кладоискатель, нашедший сокровища американского миллионера Форреста Фенна, описал поиски и свою встречу с ним. Он опубликовал свой рассказ на сайте Medium.

Автор текста не раскрывает никакой информации о себе. Он не упоминает ни своего имени, ни пола, но замечает, что его можно назвать миллениалом — человеком, родившимся с начала 1980-х до середины 1990-х. То, что именно ему удалось отыскать знаменитый клад, подтверждают фотографии со встречи с Фенном в июне 2020 года, на которых миллионер рассматривает найденный ларец с золотом.

Кладоискатель утверждает, что разгадал шифр Фенна еще в 2018 году, но ему потребовался не один месяц, чтобы найти точное место. «За несколько лет до того, как я услышал о Форресте Фенне, я полностью утратил веру в себя, — пишет он. — Мне нравится думать, что это и помогло мне найти сокровища. Мои способности настолько не внушали доверия, что я был вынужден придерживаться фактов, не отвлекаясь на предчувствия и домыслы».

Отыскав заветный ларец, он вернулся к своему автомобилю, сел за руль и заплакал. «Момент, когда я его нашел, не был триумфальным голливудским хеппи-эндом, который, наверное, кто-то представлял, — вспоминает кладоискатель. — Казалось, что я выдержал какое-то суровое испытание и чудом уцелел».

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов (до 137 миллионов рублей). Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони».

Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года Фенн объявил, что клад найден. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему фотографию сундука. В начале сентября Фенн скончался в возрасте 90 лет.

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Источник — lenta.ru
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