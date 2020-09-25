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В стране и мире

Демограф опроверг миф о рожающих ради маткапитала бедняках в России

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Тезис о том, что ради получения материнского капитала рожают в основном бедные люди — это миф. На самом деле от маткапитала больше всего выигрывает средний класс. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Ленте.ру».

По его словам, 96 процентов материнского капитала россияне тратят на жилье (85-90 процентов). Остальные деньги уходят на образование детей. «Жилье и образование — это вовсе не приоритет маргиналов, это приоритеты среднего класса», — заключил эксперт.

«На что можно потратить материнский капитал? По безналу на жилье, на образование ребенка, на пенсию матери. Позже еще разрешили покупку всяких товаров для детей-инвалидов: кресла, коляски и прочее. (...) Бедным это пособие некуда применить, а богатые в нем не нуждаются», — сказал Ракша.

В начале года в центре скандала из-за высказываний о маткапитале в интернете оказалась телеведущая Алена Водонаева. Она, в частности, написала в одном из своих постов в Instagram, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты.

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Источник — lenta.ru
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