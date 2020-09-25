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В стране и мире

Число погибших в авиакатастрофе на Украине увеличилось

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Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Двое выживших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех человек неизвестна.

По данным Геращенко, всего на борту находилось 28 человек. Из них семь были членами экипажа, еще 21 — курсанты.

О крушении самолета в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу. По словам источника в Минобороны страны, она произошла во время учебных полетов вблизи города Чугуев.

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Источник — lenta.ru
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