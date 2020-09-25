Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,2 тысячи

25.09.2020 | 13:51

В России за сутки выявлено 7212 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 25 сентября.

В 25,7 процента новых случаев заражения не было отмечено клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 108 летальных исходов и 4 317 человек полностью выздоровело.

Наибольшее число новых случаев выявления инфекции отмечено в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224), а также в Московской (208), Ростовской (187), Нижегородской (168) и Воронежской областях (164).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 20 056 человек, выздоровело — 934 146.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. После повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.