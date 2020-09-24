В России вступили в силу новые требования к поверке счетчиков

24.09.2020 | 11:20

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 24 сентября, глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Теперь единственным юридически значимым подтверждением становится электронная регистрация. Бумажные свидетельства о поверке счетчиков будут выдавать только по желанию.

Действующие бумажные свидетельства имеют юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора. Тогда информация будет оформляться уже в электронном виде.

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин") результаты метрологических работ будут не действительны», - заявил Абрамов.

Он добавил, что специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец получит доступ к данным в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений». Для того чтобы просмотреть их, потребуется ввести заводской номер счетчика.

В июле сообщалось, что «Россети» направят на развитие интеллектуальной системы учета более 381 миллиардов рублей до 2030 года, в связи с тем, что компания с 1 июля 2020 года приступила к реализации закона 552-ФЗ.