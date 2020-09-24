Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Печать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цену на российское лекарство от коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА Новости.

ФАС направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены препарата. В рознице «Арепливир» стоит 12 300 рублей за упаковку из 40 таблеток.

В ведомстве напомнили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

Лекарство от коронавируса производится компанией «Промомед». Оно поступило в продажу в российские аптеки 21 сентября 2020 года. «Арепливир» отпускается по рецепту, его рекомендуется принимать в первые сутки после появления симптомов инфицирования.

Ранее также стала известна стоимость второго российского лекарства от коронавируса - «Коронавира». Оно будет отпускаться в аптеках по цене в 11 550 рублей за 50 таблеток.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Курс евро поднялся выше 90 рублей

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте