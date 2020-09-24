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В стране и мире

Назван срок выхода России на максимум по производству вакцины от COVID-19

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Российские компании начнут производить максимальное число вакцин от коронавируса в феврале 2021 года. Срок выхода на эти значения назвал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям».

По его словам, в октябре текущего года они выпустят около 500 тысяч доз препарата, к концу года объем производства увеличится до 2-3 миллионов единиц в месяц. Планируется, что на максимальную мощность компании выйдут в феврале. При этом на каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в оборот, подчеркнул министр.

Он добавил, что беспокойство по поводу поставок российской вакцины за границу при их нехватке в России неоправданно. «Когда мы говорим о поставках за рубеж, - это в первую очередь организация совместных производств на базе существующих предприятий. Построить новое производство - не месяц, не два и даже не год, ведь нужно получить все разрешения и провести большое количество согласительных процедур», - объяснил Мантуров.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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