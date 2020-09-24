24.09.2020 | 11:46

Курс евро поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:41 по московскому времени стоимость европейской валюты достигла 90,01 рубля. К 11:07 курс евро поднялся до 90,08 рубля. Доллар к тому же времени достиг 77,25 рубля. Американская валюта пробила отметку в 77 рублей накануне впервые с апреля 2020 года.

Это не первый раз за месяц, когда евро поднимается выше 90 рублей. Так, аналогичные движения европейской валюты наблюдались 21 сентября, а также 7 сентября. До этого европейская валюты в последний раз была выше 90 рублей в 2016 году.

Накануне аналитики говорили, что ослабление рубля связано с отсутствием внешних факторов поддержки национальной валюты, например, роста цен на нефть или снижения санкционных рисков, писал РБК.