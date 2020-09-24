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В стране и мире

Курс евро поднялся выше 90 рублей

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Курс евро поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:41 по московскому времени стоимость европейской валюты достигла 90,01 рубля. К 11:07 курс евро поднялся до 90,08 рубля. Доллар к тому же времени достиг 77,25 рубля. Американская валюта пробила отметку в 77 рублей накануне впервые с апреля 2020 года.

Это не первый раз за месяц, когда евро поднимается выше 90 рублей. Так, аналогичные движения европейской валюты наблюдались 21 сентября, а также 7 сентября. До этого европейская валюты в последний раз была выше 90 рублей в 2016 году.

Накануне аналитики говорили, что ослабление рубля связано с отсутствием внешних факторов поддержки национальной валюты, например, роста цен на нефть или снижения санкционных рисков, писал РБК.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это очень хорошая цена, ниже уже не будет.

Гость||

Караул! Грабят!

Гость||

А вот и яркая поБЕДА.

Гость||

Прорыв в обратном направлении

Имя: Гость
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