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В стране и мире

Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

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Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 сентября.

«Если решение будет принято — прекрасно! Не будет — тоже ничего страшного», — сказал он.

Ранее в четверг российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в Осло 10 сентября. «Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить», — написал он на своей странице в Facebook.

17 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на профессора американского университета Ратгерс Сергея Ерофеева о выдвижении блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Телеведущий Владимир Познер допустил победу Навального.

Также на Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа, администрации Косова и Сербии. Трампа выдвинули за примирение разных стран и народов.

Награда ежегодно с 1901 года вручается Нобелевским комитетом людям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Движется по пути Горби: союз развалил, премию схавал и живет припеваючи!

Гость||

Да всем раздайте, чё мелочиться. Все достойны)))

Гость||

Теперь точно Навальному отдадут.

Гость||

А Димон почему остался обделенным? А говорящие трусы, ой, усы?

Гость||

чот фэйк какой то

Гость||

Никому ничего не дадут

Гость||

Я бы еще чучхе выдвинул! Подскажите, как!

Гость||

пустой звон

Гость||

За обнуление?

Гость||

Это что там за ком с горы, послал он, очередной ...чего изволите?

Гость||

За ежегодные послания российскому человеку и гражданину ..

Гость||

Красиво жить не запретишь- народ под элтоком идет повышение цен. А руководство медали вешают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рампа выдвинули за примирение разных стран и народов.
Очень смешно. Вот Путин да мы за

Гость||

Будет, не будет, тоже ничего страшного , Песков устроил ромашку понимаешь.Сам то чего хочешь?, по глазам шефа сразу видно, что весь в ожидании ..а вдруг!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина
За Сирию? За Крым? За Донбасс? За Венесуэлу?

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Имя: Гость
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