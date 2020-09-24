Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

24.09.2020 | 13:35

Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 сентября.

«Если решение будет принято — прекрасно! Не будет — тоже ничего страшного», — сказал он.

Ранее в четверг российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в Осло 10 сентября. «Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить», — написал он на своей странице в Facebook.

17 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на профессора американского университета Ратгерс Сергея Ерофеева о выдвижении блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Телеведущий Владимир Познер допустил победу Навального.

Также на Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа, администрации Косова и Сербии. Трампа выдвинули за примирение разных стран и народов.

Награда ежегодно с 1901 года вручается Нобелевским комитетом людям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.