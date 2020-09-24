Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,5 тысячи

24.09.2020 | 11:03

В России за сутки выявлено 6595 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 24 сентября.

Большинство зараженных зафиксировано в Москве (1050), Санкт-Петербурге (215) и Московской области (205). За последние 24 часа в России умерли 149 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период случилось 19 948 летальных исходов.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. После повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.

Ранее Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы.