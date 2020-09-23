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В стране и мире

В России спрогнозировали срок максимальной заболеваемости коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом в России достигнет максимума к ноябрю, однако не будет такой масштабной, как весной текущего года. С таким предположением выступил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram РБК.

По его прогнозу, число заразившихся COVID-19 будет постепенно увеличиваться и достигнет максимальных значений к середине ноября. «Тем не менее, такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», - пояснил Лебедев.

Специалист добавил, что для сдерживания подъема заболеваемости необходимо не давать вирусу возможности распространяться от человека к человеку и соблюдать меры безопасности. Борьбе с пандемией будет способствовать и начало массовой вакцинации, подчеркнул Лебедев. Кроме того, по его словам, вирус со временем потеряет свою агрессивность.

«Все это вместе позволяет надеяться, что, возможно, к концу 2021 года коронавирусная инфекция перестанет быть такой страшной проблемой», - заключил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

COVID-19 в России нет.

Гость||

Смерти тоже нет

Имя: Гость
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