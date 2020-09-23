Российским министрам и их семьям запретят иметь финансы за границей

23.09.2020 | 11:28

Российским министрам и членам их семей запретят иметь какие-либо финансы за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, внесенного в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, членам правительства будет запрещено открывать вклады в иностранных банках и хранить там ценности. Запрет также будет распространяться на их супругов и несовершеннолетних детей.

Помимо этого министрам нельзя будет заниматься предпринимательством или другими оплачиваемыми видами занятий, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Члены правительства также не смогут входить в состав органов управления и попечительских советов некоммерческих организаций.

Ранее Путин внес в Государственную Думу законопроект об изменении процедуры формирования российского правительства, его статуса и деятельности. Согласно тексту документа, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина.