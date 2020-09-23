Раскрыты изменения в ЕГЭ и ОГЭ

23.09.2020 | 14:14

С 2021 года в самый популярный у выпускников предмет на едином государственном экзамене (ЕГЭ) - обществознание - войдут вопросы по принятым поправкам к Конституции, а на основном государственном экзамене (ОГЭ) для девятиклассников по химии начнут проводить эксперименты на реальном оборудовании. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ раскрыла директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, изменения коснутся также ЕГЭ по истории и информатике - появятся новые модели исторических сочинений и задания на компьютере. В экзамене по математике появится больше практических задач, умение решать которые пригодится выпускникам в реальной жизни.

Также Решетникова отметила, что ЕГЭ по иностранным языкам обязательным точно не станет, чего пока нельзя сказать об экзамене по истории. «Такие мнения [о введении обязательного ЕГЭ по истории] в обществе есть. Но обязательность - вовсе не мотиватор для изучения истории», - заключила Решетникова.

Ранее сообщалось, что средний балл на ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Лучше всего из предметов по выбору школьники сдали литературу (средний балл - 60, что на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).