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В стране и мире

Путин внес в Думу законопроект об изменении процедуры формирования правительства

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект об изменении процедуры формирования российского правительства, его статуса и деятельности. Об этом заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс» во вторник, 22 сентября.

Согласно тексту законопроекта, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина. Глава правительства при этом будет нести перед президентом страны персональную ответственность, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В документе уточняется, что президент должен будет вносить кандидатуру главы правительства не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме отводится неделя для рассмотрения кандидатур как премьера, так и вице-премьеров и министров.

«В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», - пояснил Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики государства. «Когда он отвечает, что уволить человека это легче всего, но сложнее всего - это организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм», - объяснил представитель Кремля.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно тексту законопроекта, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина.
Снимать премьера, назначенного с согласованием Парламентом, президент тоже должен только согласовав с Парламентом.

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