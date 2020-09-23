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В стране и мире

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

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Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин.

Глава государства также назвал благополучие граждан и рост их доходов приоритетом власти. Президент отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.

МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по ее мнению, текущий минимальный размер оплаты труда недостаточно высокий, а повышение МРОТ она назвала стратегической задачей для властей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Поржал, меньше 30 уже не должно быть зарплат.

Гость||

очередной звон непонятный

Гость||

9000 в чопе

Гость||

Странный какой то прорыв и забота, от которых тошно становится. Дураки мы наверное раз не понимаем.

Гость||

А пенсии в 8000, что бы сдохнуть. БРАВО дорогой ты наш ...

Гость||

Заключай гражданско-правовые договоры и плати хоть 1000 руб. и никакой президент и конституция не указ.

Гость||

Ниже нет, но и выше тоже недопустим ..

Гость||

Огласите схему, при которой минимальные отчисления в государство и максимальный доход себе в карман, да еще и пенсия на уровне 30 тыс. Что? трудно придумать? тогда задачка посложнее, как при огромных прибылях и золотом запасе люди выживают от прорывов руководства? Как денежки в офшоры уходят? Тоже нет ответа? Значит такого в стране нашей нет и всё у нас хорошо.

Гость||

ипать копать))))))) он с какой планеты?

Имя: Гость
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