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В стране и мире

По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты

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Госдума оперативно во втором чтении одобрила поправки в Налоговый Кодекс, предусматривающие рост акцизов на сигареты на 20 процентов, при этом акцизы на алкоголь будут повышены только на 4 процента - в пределах инфляции, пишет ТАСС. Накануне - на заседании комитета по бюджету и налогам - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил депутатам, почему надо повышать акцизы на табак внепланово. Ряд отраслевых экспертов выразили удивление такому решению депутатов.

Как, в свою очередь, пишет «Российская газета», акцизы на алкоголь решено не повышать, так как власти поддерживают развитие виноградарства и виноделия в стране, о чем ранее говорил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Официальная позиция Минфина, согласно которой необходимо стимулировать развитие виноградарства, выглядит немного противоречивой, поскольку очевидно, что вовсе не вино является самым популярным спиртным напитком в России», - считает политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Если смотреть на финансовую сторону вопроса, то сумма собранных акцизов на алкоголь в 2019 году составила 372,4 миллиардов рублей, по данным Минфина. Почему же правительство решило не пополнять бюджет за счет более серьезного повышения акцизов на алкоголь, хотя этот источник дополнительных денег просто лежит на поверхности?», - задается вопросом Шатилов.

Между тем, как пишет «Российская газета», по оценке Министерства финансов, повышение акцизов на табачные изделия приведет к росту средней цены пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей за пачку - прим. «Ленты.ру»). Ведомство объясняет повышение акцизов мерами «по противодействию потребления табака». «В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации», - заявил Алексей Сазанов.

При этом в Минфине, как пишет РГ, не исключают рисков роста объема нелегального рынка. С этим утверждением согласен глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев, по мнению которого, увеличивая акцизы на табак сразу на 20 процентов, Минфин хочет собрать дополнительные средства для пополнения бюджета. «Однако инициатива может привести к сокращению поступлений: россияне вряд ли откажутся от вредной привычки, они просто начнут покупать более дешевые сигареты. Контрафактная продукция в среднем стоит в два раза дешевле официальных сигарет. А по мере увеличения акцизных сборов на табачную продукцию доля контрафакта в стране растет: если 10 лет назад доля незаконных сигарет составляла не более 5 процентов на российском рынке, то сейчас контрафакт составляет уже 15 процентов», - считает эксперт. «Резкий рост акцизов откроет "зеленый свет" для потока контрафакта, который будет пользоваться спросом в России. И тогда объем незаконного оборота табачной продукции в России может вырасти вдвое - до 30 процентов», - уверен Деев.

«Инициатива Минфина неизбежно ударит по кошельку 30 миллионов российских граждан (именно столько курильщиков в РФ, по данным Минздрава). В среднем, россияне тратят в месяц 3-3,5 тысячи рублей на сигареты, после повышения акцизов их траты на курение вырастут до 4-4,5 тысяч рублей в месяц», - считает Деев. «Позиция Минфина в данной ситуации выглядит странно», - удивляется он. «И сигареты, и алкоголь негативно сказываются на здоровье населения. С алкоголем связано до половины самоубийств в стране. Тем не менее, Министерство финансов на 20 процентов повышает акцизы на табачные изделия, прямо заявляя, что целью является снижение потребления табака, но акцизы на алкоголь повышаются лишь на уровень инфляции. Таким образом, «борьба за здоровье» ударяет по кошельку курильщиков, но выводит из-под удара производителей спиртных напитков. Очень избирательная получается борьба», - подытожил эксперт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

курить вредно

Гость||

а пить плохо

Гость||

отрава подорожает

Гость||

За химию еще и переплачивать!?

Гость||

да будьте вы прокляты ЗОЖники поганые

Гость||

Курить никто не бросает просто покупают дешёвые сигареты и травяться быстрей

Гость||

Гость писал(a):

да будьте вы прокляты ЗОЖники поганые
просто кто-то никак не нажрётся, всё им мало

Гость||

Гость писал(a):

просто кто-то никак не нажрётся
аппетит приходит во время еды

Гость||

Никотиновые наркоманы снова взвыли.

Гость||

Никотиновая зависимость по факту — обычная наркомания, ничем особо не отличающаяся от героиновой и амфетаминовой.

Гость||

Гость писал(a):

Никотиновая зависимость по факту — обычная наркомания, ничем особо не отличающаяся от героиновой и амфетаминовой.
Должна быть отдушина от современности и её отнимают. А отдушина может быть у каждого своя. Да и попробуй сразу брось если всю жизнь куришь.

Гость||

Гость писал(a):

Никотиновые наркоманы снова взвыли.
будь ты проклят ЗОЖник поганый!

Гость||

Гость писал(a):

Никотиновая зависимость по факту — обычная наркомания, ничем особо не отличающаяся от героиновой и амфетаминовой
а зависимость от еды тоже наркомания?

Гость||

Гость писал(a):

а зависимость от еды тоже наркомания?
а от воды и кислорода?

Гость||

давайте лучше электронное дерьмо запретим

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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