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В стране и мире

Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации

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Возле Дворца независимости в Минске замечено скопление людей в костюмах, а также автобусов и грузовиков с военными, в том числе с представителями роты почетного караула. Об этом пишет Tut.by.

Журналистам не удалось узнать, что за мероприятие запланировано в центре столицы.

Вместе с тем в оппозиционных СМИ президента Александра Лукашенко заподозрили в намерении провести тайную инаугурацию на фоне протестов. Его кортеж был замечен на проспекте Независимости.

«Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон», - рассказал в то же время источник Tut.by, знакомый с ситуацией.

Ранее 23 сентября сообщалось, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.

Согласно Конституции, инаугурация избранного президента проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ядовитый ты где

Гость||

Сам себя переназначил под охраной омона...

Гость||

Сторонники Тихановской рыдают и рвут на себе волосы

Гость||

Ты что делаешь самозванец, от самозванки и слышу. Ты Светланка шо думала , я снега ждать буду , а вот видела лялю в одеяле, я всея Беларуси был и буду ...старший сосед подтвердит и ещё даст денег в трудную минуту, я надеюсь.

Гость||

О, как! 81% проголосовали ЗА и тайная инаугурация...

Гость||

По-воровски, тайно.

Гость||

В Ленинградскую область прибыли очередные 900 тонн радиоактивных отходов из Германии.

Прибывает нормальная еда из Европы - её давят бульдозерами.

Прибывают радиоактивные отходы из Европы - велкам.

Всё логично для отдельной цивилизации.

Гость||

Лукашенко провел тайную инаугурацию. Это было сделано в духе настоящей спецоперации. Без анонсов, без полноценной трансляции, в условиях строжайшей секретности, ну в общем так, как это обычно и делают люди с 80%-ой поддержкой народа.

Российская история, как и белорусская не знает подобных прецедентов. Даже Александр III, который венчался на царство в условиях убийства терористами предыдущего царя, своего отца Александра II, делал это публично

Гость||

Инаугурации я видел. Спецоперации тоже наблюдать довелось. Но вот специнаугурацию вижу в первый раз.

Гость||

Александр Григорьевич Лукашенко все-таки войдёт в историю. Много чего разного бывало, но тайная инаугурация избранного президента в режиме спецоперации – это, правда, мощно. Новое качество легитимности. Возможно, просто стоит объявить Белоруссию масонской ложей, тогда процедура будет точно соответствовать традиции. А главу государства отныне именовать Великим гроссмейстером. Красиво...

Гость||

А СМИ тем временем обратили внимание, что по закону церемонию должны были транслировать по государственному ТВ. Но там показывали сериалы.

Гость||

Лукашенко: меня выбрала вся страна!

Тоже Лукашенко: я проведу тайную инаугурацию, чтобы никто не видел

Какой же позорный агрофюрер

Гость||

Все же по телевизору показали как Лукашенко принял присягу. Правда сам тест присяги прочитала ведущая и самого Лукашенко даже не показали

Гость||

В Википедии тем временем имя Александра Лукашенко внесли в статью «Самозванцы». Теперь имя неизбранного президента Белоруссии стоит в одном ряду, к примеру, с Лжедмитрием.

Гость||

"Ну и кто тут крыса?" Студенты МГЛУ вышли на акцию протеста против тайной инаугурации.

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