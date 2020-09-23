Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации

23.09.2020 | 11:41

Возле Дворца независимости в Минске замечено скопление людей в костюмах, а также автобусов и грузовиков с военными, в том числе с представителями роты почетного караула. Об этом пишет Tut.by.

Журналистам не удалось узнать, что за мероприятие запланировано в центре столицы.

Вместе с тем в оппозиционных СМИ президента Александра Лукашенко заподозрили в намерении провести тайную инаугурацию на фоне протестов. Его кортеж был замечен на проспекте Независимости.

«Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон», - рассказал в то же время источник Tut.by, знакомый с ситуацией.

Ранее 23 сентября сообщалось, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.

Согласно Конституции, инаугурация избранного президента проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.