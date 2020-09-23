Сетевое издание|18+|Среда|23 сен 2020|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Кремль отреагировал на информацию об инаугурации Лукашенко

Печать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагал информацией об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его реакцию приводит РИА Новости в среду, 23 сентября.

Он допустил, что российский лидер Владимир Путин может позвонить и поздравить коллегу.

Ранее в среду агентство БЕЛТА сообщило, что избранный президент республики тайно вступил в должность. По данным издания, церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению. Лукашенко во время выступления назвал инаугурацию днем общей победы с собравшимися и отметил «стойкость, мужество и монолитность» государственных служащих.

Согласно белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна пройти в течение двух месяцев после выборов, которые состоялись 9 августа.

Между тем в Госдуме опасаются, что проведение инаугурации в полусекретном режиме приведет к новой волне протестов, которые продолжаются в стране после оглашения итогов голосования. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов.

Официальный Минск считает, что протестные выступления координируются западными силами. Так, по мнению Лукашенко, управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Между тем в Госдуме опасаются, что проведение инаугурации в полусекретном режиме приведет к новой волне протестов, которые продолжаются в стране после оглашения итогов голосования. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов.
Лукашенко даст приказ ОМОНу стрелять по "протестующим".

Гость||

Польские и литовские провокаторы называют себя "протестующими".

Гость||

Мог бы продлить агонию до 5 ноября, но уже сейчас стал не легитимным для Европы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Раскрыты изменения в ЕГЭ и ОГЭ

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте