Кремль отреагировал на информацию об инаугурации Лукашенко

23.09.2020 | 14:18

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагал информацией об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его реакцию приводит РИА Новости в среду, 23 сентября.

Он допустил, что российский лидер Владимир Путин может позвонить и поздравить коллегу.

Ранее в среду агентство БЕЛТА сообщило, что избранный президент республики тайно вступил в должность. По данным издания, церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению. Лукашенко во время выступления назвал инаугурацию днем общей победы с собравшимися и отметил «стойкость, мужество и монолитность» государственных служащих.

Согласно белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна пройти в течение двух месяцев после выборов, которые состоялись 9 августа.

Между тем в Госдуме опасаются, что проведение инаугурации в полусекретном режиме приведет к новой волне протестов, которые продолжаются в стране после оглашения итогов голосования. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов.

Официальный Минск считает, что протестные выступления координируются западными силами. Так, по мнению Лукашенко, управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины.