Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи

23.09.2020 | 10:48

В России за сутки выявлен 6431 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 23 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (970), Московской области (215) и Санкт-Петербурге (208). За последние 24 часа в России умерли 150 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российские ученые работают над 26 вариантами вакцины. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.

Ранее Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы.