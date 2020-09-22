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В стране и мире

В России оценили загруженность больниц после подъема заболеваемости COVID-19

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Больничные места для зараженных коронавирусом в России заполнены на 81 процент на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Об этом «Известиям» рассказали в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что общий объем коечного фонда для инфицированных составляет 126,2 тысячи мест.

По расчетам издания, суточная заболеваемость COVID-19 с начала сентября выросла на 31 процент. Коэффициент распространения коронавируса в стране достиг 1,08, в Москве - 1,18. Если коэффициент составляет больше единицы, значит, вирус распространяется более активно. То есть речь идет о росте вспышки, а не угасании.

«Отметим, что на случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», - заявили в министерстве.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали срок максимальной заболеваемости коронавирусом. Этот показатель достигнет максимума к ноябрю, однако вспышка не будет такой масштабной, как весной текущего года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Зачем нам вся эта инфа, если открыты все границы и восстановлено авиасообщение...

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