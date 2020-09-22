В России оценили вероятность повторного введения карантина из-за COVID-19

22.09.2020 | 13:41

В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, характерный для любых инфекций в осенне-зимний период, однако повторного введения карантина ждать не стоит. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, говорить о начале второй волны пандемии неверно, поскольку первая волна не заканчивалась. «Вирус остался в популяции. Возможно, позже он станет сезонной болезнью, но пандемия пока не закончилась», - отметил академик. В целом подъем заболеваемости он назвал небольшим и нестрашным явлением.

Рассуждая о повторном введении ограничений, Зверев счел такой сценарий маловероятным. «По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят, и отмечают, что ситуация под контролем. И мне тоже так кажется», - пояснил он, отметив, что массовые мероприятия, судя по всему, останутся под запретом.

20 сентября вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал всплеск заражений коронавирусом в России к концу осени. Он также отметил, что пока ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит, поскольку оснований для их введения нет.

Ранее в Кремле также заявили об отсутствии оснований для возвращения ограничений из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. «Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.