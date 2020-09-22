Россиянин прикинулся сотрудником ФСБ и заработал миллионы рублей

22.09.2020 | 13:06

В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который представлялся сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и предлагал свои «услуги» за крупные суммы денег. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Gazeta.spb.ru.

По данным издания, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, были установлены новые преступные эпизоды. Так, в сентябре 2018 года подозреваемый прикинулся сотрудником ФСБ России и взял у жителя Санкт-Петербурга два миллиона рублей, пообещав за эту сумму вернуть деньги от должника потерпевшего.

А в январе 2019 года, как считает следствие, подозреваемый заработал еще 2,3 миллиона рублей: он также представился сотрудником ФСБ России еще одному петербуржцу и пообещал вернуть потерпевшему имущество, изъятое во время обысков.

25 августа сообщалось, что в Республике Алтай задержан 44-летний ранее судимый уроженец села Шашикман, ограбивший 82-летнюю пенсионерку. По данным МВД, одетый в форму сотрудника правоохранительных органов уголовник пришел в дом к пожилой женщине и пригрозил ей возбуждением уголовного дела.

Испуганная женщина отдала злоумышленнику две тысячи рублей. На следующий день лжеполицейский снова появился у ее дома и потребовал деньги. Но после отказа начал проводить «обыск». Не найдя ценностей, мужчина открыл холодильник, забрал несколько килограммов мяса и ушел.