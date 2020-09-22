Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Появились подробности землетрясения на Байкале

Печать

Интенсивность в эпицентре землетрясения на Байкале достигала 8 баллов. Об этом говорится в сводке Единой геофизической службы Российской академии наук, которая оказалась в распоряжении Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».

Так, в рабочем поселке Култук в Слюдянском районе Иркутской области было зафиксировано 7-8 баллов. На станциях Слюдянка и Адриановская интенсивность составляла 7 баллов, в Иркутске - 5.

По данным МЧС, магнитуда землетрясения в Иркутской области - 5,9 балла, ему присвоен класс 14,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, сказано в Instagram-аккаунте службы по региону. Землетрясение ощущалось в 12 районах. В настоящее время проводится обследование.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,3 рядом с Байкалом. Подземные толчки были зафиксированы в 02:04 22 сентября по местному времени (21:04 21 сентября по московскому).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте