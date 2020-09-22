Некоторых россиян освободят от штрафов за нарушение ПДД

22.09.2020 | 09:57

Российских водителей спецтранспорта захотели освободить от уплаты штрафов в случае нарушения ПДД. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР, пишут «Известия».

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нововведения коснутся только машин экстренных служб с включенными маячками, выполняющих задание, например, по доставке человека в больницу или по тушению пожара. Мигалок на автомобилях депутатов это не коснется.

По закону, машина экстренных служб с включенными маячками и звуковым сигналом может нарушать некоторые правила дорожного движения, если выполняется неотложное служебное задание. Среди таких нарушений - выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости, несоблюдение правила остановки-стоянки. В таких случаях водитель должен обеспечить безопасность движения.

Сейчас уличные камеры фиксируют нарушения всех авто, за исключением машин ГИБДД. В отношении таких штрафов водителям спецтранспорта приходится писать объяснительные, чтобы их аннулировали. В отдельных случаях работодатели иногда обязывают работника оплатить сумму. «В Минздраве, например, разбираться не хотят, спускают вниз и говорят - пусть оплачивают водители скорой. Ты нарушил, ты и плати, с твоей зарплаты вычитается», - добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции ЛДПР Юрий Напсо.

Нилов отметил, что подобная проблема решена в Москве, но очень актуальна для регионов. Например, в Сочи скорая помощь оплачивает штрафов на 300-500 тысяч рублей в месяц.

Авторы проекта закона ждут отзыв правительства, чтобы в скором времени внести документ в Госдуму.