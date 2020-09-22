Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

22.09.2020 | 11:14

В России за сутки выявили 6215 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 22 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (980), Санкт-Петербурге (211) и Ростовской области (181). За последние 24 часа в России умерли 160 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российские ученые работают над 26 вариантами вакцины. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.

Ранее Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы.