В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

21.09.2020 | 11:00

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».

Издание отмечает, что предложенная идея фактически реализуется с апреля. Безработные россияне с детьми могут дополнительно получить три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако выплаты были введены только на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается, что правительство продлило выдачу пособий на сентябрь, но будут ли они позже - пока что неизвестно.

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, идея заключается в том, чтобы сделать кризисные меры поддержки постоянными. Предполагается, что доплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка - в среднем это около 10,7 тысяч рублей на ребенка.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей.