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В стране и мире

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».

Издание отмечает, что предложенная идея фактически реализуется с апреля. Безработные россияне с детьми могут дополнительно получить три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако выплаты были введены только на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается, что правительство продлило выдачу пособий на сентябрь, но будут ли они позже - пока что неизвестно.

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, идея заключается в том, чтобы сделать кризисные меры поддержки постоянными. Предполагается, что доплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка - в среднем это около 10,7 тысяч рублей на ребенка.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Курс рубля уверенно падает.

Гость||

Интересное проживет господин мишустин на 1 МРОТ??

Гость||

Гость писал(a):

Интересное проживет господин мишустин на 1 МРОТ??
Проживет, но недолго.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей.
Ну и зачем им вообще работать???( Я имею ввиду официально)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Федерация независимых профсоюзов России
В России нет профсоюзов, а независимых и подавно.

Гость||

На поддержку многодетных семей в России выделили дополнительно 2,5 млрд. рублей.

Неслыханная щедрость.

Пропагандистские каналы получили дополнительно 29 миллиардов. Среди них есть ПРАВОСЛАВНЫЙ канал Спас (напоминаю, что РПЦ налоги не платит, но из наших налогов им выделили огромную сумму)

А все многодетные семьи, вместе взятые - в 12 раз меньше.

Гость||

А работать,эти семьи с детьми не пробовали,самим то перед теми же детьми не стыдно ,жить на подачки

Гость||

Ну с работой сейчас напряженка, попробуй найди по з/п и по душе ...А если не нравится работа, то долго на ней не проработаешь, зачем себя мучить, потому лучше дома сидеть на пособии.

Имя: Гость
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