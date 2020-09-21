Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

21.09.2020 | 14:05

Семьи убитых потребовали взыскать полтора миллиарда рублей с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Потерпевшие заявили гражданский иск к обвиняемому в убийствах о выплате им компенсации морального вреда. В ходе заседания в Мосгорсуде были оглашены материалы дела, из которых следует, что родственники Олега Булатова и Александра Смольского настаивают на возмещении им ущерба, причиненного Фургалом.

Экс-чиновника задержали в ночь на 9 июля и вменили два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители требовали, в частности, открытого суда над бывшим губернатором.