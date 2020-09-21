Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

21.09.2020 | 15:58

Вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет. Такую оценку высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс» в понедельник, 21 сентября.

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«Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного», - заявила Попова, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. По ее словам, специалисты изначально ожидали рост заболеваемости, поскольку именно во второй декаде сентября начинается респираторный сезон.

Вместе с тем Попова напомнила россиянам о необходимости соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. «Главное, чтобы все наши граждане помнили о (...) простых и необходимых правилах (...): это чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг, масочный режим», - сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы.