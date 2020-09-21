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В стране и мире

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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В России за сутки выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 18 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (915), Санкт-Петербурге (209) и Московской области (193). За последние 24 часа в России умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российскими учеными разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. В испытаниях данной вакцины решили принять участие депутаты Госдумы.

Ранее Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений. По его словам, ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

26 вариантов,а из них для пенсионеров хоть 1 будет?

Имя: Гость
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