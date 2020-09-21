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В стране и мире

Михаил Ефремов побрился налысо

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Находящийся в СИЗО российский актер Михаил Ефремов побрился налысо. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор.

По его словам, артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.

Ранее стало известно, что прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок артиста. Наказание оспорил второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей актера уже после приговора. Жалоба другого защитника Владимира Васильева поступила в суд 18 сентября.

Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Сам Ефремов в ДТП не пострадал.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А чо, на счастье ...

Гость||

Соседи по камере относятся с пониманием, что актёр курит и выпивает, можно подумать что те ...трезвенники и не курят как паровозы.

Гость||

Какой бы он не был, но он Ефремов,потому вызывает чувство , не то что жалости, а сочувствия. Батя его великий актёр был, с большой буквы, а сынок вот подмочил репутацию, видно судьба такая ему.

Гость||

Батя тоже не ангел был, чудил по полной.

Гость||

Гость писал(a):

Какой бы он не был, но он Ефремов,потому вызывает чувство , не то что жалости, а сочувствия. Батя его великий актёр был, с большой буквы, а сынок вот подмочил репутацию, видно судьба такая ему.
Ни какого сочувствия. Он планомерно к этому шёл ,не для кого не секрет что у него ещё со школы проблемы с алкоголем и его всегда отмазывали,он периодически ездил пьяным за рулем его отмазывали и даже попадал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения,его отмазывали. Просто бездарь паразитирующий на славе отца.Играть алкашей это его нормальное состояние,даже в роль вживаться не надо.

Гость||

С кем не бывает, гены виноваты, ещё два века назад поди злоупотреблять стали. Отголоски вот они, голову побрили, тиф замучил, шутка.

Гость||

Всё уже случилось,теперь есть время лечиться и думать,как жить дальше.

Гость||

Время, это вряд ли , самое большее пару лет попарится, и на 9мая по УДО. Через две, через две зимы, через две, через две весны, отсижу как надо и вернусь.

Гость||

УДО 2/3 срока надо.так что вряд ли.

Гость||

Меня больше прикалывают политические ток-шоу. Три месяца топили за суровое наказание, чуть ли не смертную казнь хотели, теперь уже говорят что много дали, Пашев виноват. Анекдоты типа Понтий Пилат уже хотел оправдать Христа, но тут слово взял Пашаев

Гость||

Не пропадёт Михаил, не надо переживать за него, просто сам себя лишил комфорта на ...ну не будем загадывать сколько лет.Теперь придётся есть сечку, ржаной лагерный хлеб, спать на скрипучей с панцирной сеткой кровати, ходить строем, делать норму ... по валке леса или шитью женских халатов и мужских трусов. А что делать, сам виноват.

Имя: Гость
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