21.09.2020 | 14:04

Находящийся в СИЗО российский актер Михаил Ефремов побрился налысо. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор.

По его словам, артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.

Ранее стало известно, что прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок артиста. Наказание оспорил второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей актера уже после приговора. Жалоба другого защитника Владимира Васильева поступила в суд 18 сентября.

Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Сам Ефремов в ДТП не пострадал.