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В стране и мире

Вирусолог указал на странности распространения коронавируса в России

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов заявил о странности российского сценария распространения коронавируса. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», - указал он.

При этом вирусолог отметил, что в стране продолжает идти первая волна заболеваемости, а вторая и вовсе может не наступить. Более того, он предположил, что коронавирус «перестанет быть проблемой через полгода-год», поскольку с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных, также вклад вносят появляющиеся вакцины.

19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава страны Владимир Чуланов предрек небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора и активизации людей. При этом отметил, что масштабного увеличения числа зараженных в стране, скорее всего, не будет.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в России оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там назвали сложившуюся ситуацию незначительным повышением и заверили, что страна находится на плато заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот звездит

Мотовилов (гость)||

После прививки положено 1 месяц сидеть дома. Иначе 100% схватишь грипп в сильной форме. Однако этот грипп автоматически защитит от ковида, уничтожит его вирусы.

Прививка гриппа и ковида естественным путём более надёжна и долгосрочна, так было тысячи лет. Потому что это не чума и не оспа, и прививки сывороткой не нужны. Сводки в СМИ меняются как в калейдоскопе. Вдруг стали заявлять, что дети более устойчивы к ковиду. Да, устойчивы, но только на месячный срок с момента прививки гриппа детям и при отсутствии карантина. А далее новая модификация ковида (их уже за 50) и новое недомогание. Население погрузили в состояние непрерывной болезни.

Гость||

"Естественные прививки" не все переживают. Хотя, конечно, новая вакцина от ковид — не пойми что: то ли яд, то ли гомеопатия. А уж конкуренция ковида и гриппа — плод больного воображения тех, кто на старости лет вообразил себя вирусологом.

Гость||

"Странность" заключается в том, что не хотят отображать реальную статистику заболевших (вот и нет второй волны). Многим людям ,при обращении в поликлинику с симптомами ОРЗ, отказывают в тесте на выявление коронавируса, в медкарте пишут ОРВИ, при этом зачем-то сразу зназначают антибиотики от кашля. При этом в мире делают много тестов и выявляют бессимтомных носителей что попадает в статистику.

Гость||

Да-да, ребёнку врача вчера вызывали, так мало того без маски была, даже не заикнулась про тест

Гость||

Какая маска, сам гарант без маски щеголяет на приемах , а тут врач ....измученный хождением по вызОвам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

поскольку с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных
вон оно что и чем же лечат?

Гость||

так в чем же странности?

Гость||

Гость писал(a):

"Странность" заключается в том, что не хотят отображать реальную статистику заболевших (вот и нет второй волны).
Так-то вирусолог не соврал: первая волна никуда не уходила — просто статистику подгоняют под экономику и выборы.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

поскольку с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных

вон оно что и чем же лечат?

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):

поскольку с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных

вон оно что и чем же лечат?

Арепливиром за 12000. Купишь - вылечат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом отметил, что масштабного увеличения числа зараженных в стране, скорее всего, не будет.
Конечно, не будет - спустят регламент по количеству заболевших. Уже сейчас перестали делать тесты большинству заболевших.

Гость||

Брали у меня мазки на ковид. Пришли, палочки в слюну помакали, всё.

Стала читать в инете. Оказывается, до забора материала надо час не есть, не пить, зуьы не чистить. Мазок берут вообще не в этих местах, где мне взяли. Ну, и что он покажет? Ничего. Ещё и результата ждать 10 дней

Гость||

ложь всегда не логична...

Имя: Гость
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