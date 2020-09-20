Вирусолог указал на странности распространения коронавируса в России

20.09.2020 | 08:42

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов заявил о странности российского сценария распространения коронавируса. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», - указал он.

При этом вирусолог отметил, что в стране продолжает идти первая волна заболеваемости, а вторая и вовсе может не наступить. Более того, он предположил, что коронавирус «перестанет быть проблемой через полгода-год», поскольку с начала пандемии ученые научились лечить инфицированных, также вклад вносят появляющиеся вакцины.

19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава страны Владимир Чуланов предрек небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора и активизации людей. При этом отметил, что масштабного увеличения числа зараженных в стране, скорее всего, не будет.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в России оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там назвали сложившуюся ситуацию незначительным повышением и заверили, что страна находится на плато заболеваемости.