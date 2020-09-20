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В стране и мире

Выпускникам российских вузов предложили выплачивать капитал в полмиллиона рублей

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В партии «Справедливая Россия» предложили выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в полмиллиона рублей, а также 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу вскоре направят в правительство.

Предполагается, что использовать деньги можно будет только после вручения диплома и только как подъемные. Так, выпускники смогут потратить средства на проезд, первичную аренду жилья или на открытие своего дела.

17 сентября Минобрнауки утвердило новый, измененный порядок приема в российские вузы. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в министерстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде - к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

И останется 3 вуза на всю страну.

Гость||

Выплачивать будут детям нужных людей.

Гость||

Было бы понятно, если бы эти выпускники были направлены туда, где не хватает специалистов (как в советское время выпускники направлялись в деревню - в школу, где не хватало учителей, также молодые врачи, инженеры - в дальние районы, где спецы были крайне необходимы - кстати, денег тогда не платили -просто отрабатывали бесплатное образование, и это было справедливо). А этот закон что даст? Какой бизнес? Какую пользу?

Гость||

Сами то понимают,о чем говорят,обучение платное в ВУЗах.

Гость||

Ну хотя бы отбить деньги за обучение , с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Гость||

Пусть,делают,но и выпускник,должен будет отработать не менее 10 лет,по специальности,а то у нас в Пензе пед.училище,пед.институт,а учителей не хватает куда ж они одеваются,каждый год столько выпускников,а учат детей старые бабки на пенсии.Сельхоз.техникум,сельхоз институт,а возвращаются в деревню со всего потока хорошо если один специалист,а то и не одного.Надо всех,кто не работает по специальности заставить вернуть деньги которые затратились на его обучение

Гость||

Уж лучше надежные бабки на пенсии пусть учат, чем чехарда декретниц зелёных, кто будут учиться работать, как на подопытных.

Гость||

В образовании и должны работать взрослые и умудренные опытом. Это социальная профессия, возраст в плюс.

Гость||

Гость писал(a):

В образовании и должны работать взрослые и умудренные опытом. Это социальная профессия, возраст в плюс.
Сам что ли пенсионер? Весь опыт у них советских времен. На курсах повышения все списывают с готовых ответов. И сидят до смерти, благо работа не пыльная до обеда, да и денежки сейчас неплохие им платят (+пенсия). Только вот беда, компьютер надо освить, а не все могут. Но и тут выход - в военкомат, там компьютер не нужен, да работка со здровыми.

Имя: Гость
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