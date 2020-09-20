Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова подтвердили

Театральный институт имени Щукина подтвердил смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Соответствующее заявление появилось на сайте учебного заведения.
«Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов... В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты», - говорится в сообщении.
Информация о смерти 71-летнего Борисова появилась вечером 19 сентября. Сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы, где у него диагностировали воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако позже стало известно, что при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался. В то же время сестра телеведущего опровергла информацию о его смерти, заявив, что он просто находится в больнице.
Михаил Борисов - советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, являлся также ее художественным руководителем.
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Отказался от госпитализации из-за записи передачи, действительно в гробу карманов нет, теперь куда бабло заработанное им за обман населения в лотерею девать, хотя наверняка в костер под котлом в котором его будут там варить.