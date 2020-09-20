Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна

20.09.2020 | 14:49

Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам перейти на осенний режим сна, чтобы поддерживать бодрость и здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, осенью момент наступления темноты сдвигается, значит, и засыпать следует раньше. Ярцева порекомендовала ложиться спать не позже десяти часов вечера, чтобы рано вставать и при этом высыпаться. Она отметила, что в таком режиме человек не будет заболевать и у него будет высокая работоспособность.

«Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма - это стресс», - пояснила эксперт.

Ранее китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен. Исследователи обобщили имеющиеся данные для оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что длительный дневной сон (более 60 минут) был связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всех причин и на 34 процента большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.