Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

Печать

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал способ отсрочить смерть. Его слова в субботу, 19 сентября, приводит РИА Новости.

По его словам, люди смогут продлить жизнь, если будут меньше бояться.

«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой - самый святой для них праздник - смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше... То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», - пояснил Мясников.

Доктор отметил, что испытывать страх не стоит даже перед хроническими болезнями. По его мнению, они являются «платой за долгожительство».

Ранее Мясников перечислил продукты, употребление которых способно улучшить качество сна. По его словам, тем, у кого наблюдается недостаточная выработка гормона сна мелатонина, следует добавить в рацион продукты с большим содержанием аминокислот, например, яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки и брокколи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», - пояснил Мясников

Получается все бессмертны ждём, когда жизнь будет справедливой и экономика для народа работать будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте