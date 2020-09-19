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В стране и мире

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

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Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента). В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК.

В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов. В отношении к ВВП размер трат составит 2,7 процента — это минимальное значение с 2011 года.

В свою очередь траты на экономику вырастут на 19 процентов по сравнению с запланированным до пандемии коронавируса уровнем. Расходовать средства предполагается на дорожное хозяйство, поддержку производителей сельхозтехники, авиаперевозчиков и льготные кредиты для малого бизнеса.

Как отмечается в материале, расходы на экономику фактически превысят оборонные уже в этом году, если включать в эту сумму средства из резервного фонда правительства (проходят через раздел «Общегосударственные вопросы»).

В России расходы на оборону растут с 2012 года. Причиной стала масштабная программа перевооружения армии и модернизации оборонно-промышленного комплекса. В 2014-м приоритет экономики был достигнут только формально, через докапитализацию банков на 800 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что на нацпроекты в 2021 году выделят 2,2 триллиона рублей, причем на образование и демографию пойдет меньше денег, чем планировалось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В России экономика - это обобрать пенсионеров; есть еще одна экономика, еще раз обобрать пенсионеров.

Гость||

ну тперь и зарплаты вырастут с пенсиями и всё дешевле будет

Гость||

Гость писал(a):

В России экономика - это обобрать пенсионеров; есть еще одна экономика, еще раз обобрать пенсионеров.
Да уж, пора и мозги включать, чем дубинкой махать направо и налево.

Гость||

в раше нет экономики и она ничего не производит, кроме трепа, злобы и сырой нефти...

Гость||

Не так всё просто, размышляйте логически если сейчас не заняться вплотную с экономикой, деньги в неё не вбухать оставшиеся, завтра будет поздно. Хотя по большому счёту , это надо было сделать ещё 15лет назад, а не сейчас прыгать на подножку практически ушедшего поезда. Но лучше поздно чем никогда ..

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Не так всё просто, размышляйте логически если сейчас не заняться вплотную с экономикой, деньги в неё не вбухать оставшиеся, завтра будет поздно. Хотя по большому счёту , это надо было сделать ещё 15лет назад, а не сейчас прыгать на подножку практически ушедшего поезда. Но лучше поздно чем никогда ..
Вопрос не в этом. А в том, что надо заменять рабовладельческое производство на демократическое. Но трудно и не по мозгам им уступать власть.

Гость||

Огромные суммы тратятся на вооружение,а затем на его утилизацию,уж лучше в экономику вкладывать.

Гость||

Тут не тока экономика.Смотреть надо ширше если она не заработает в ближайшие 2–3года на полную мощь это уже не тока камень в огород гаранта, но и Хабаровском попахивает в более тяжёлой форме, гарант это уловил, потому задумались как дальше быть, тут или пан или пропал , события в Беларуси стали наглядным примером..а такого шабаша на нашей территории никому не хочется.

Гость||

Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Не так всё просто, размышляйте логически если сейчас не заняться вплотную с экономикой, деньги в неё не вбухать оставшиеся, завтра будет поздно. Хотя по большому счёту , это надо было сделать ещё 15лет назад, а не сейчас прыгать на подножку практически ушедшего поезда. Но лучше поздно чем никогда ..
Вопрос не в этом. А в том, что надо заменять рабовладельческое производство на демократическое. Но трудно и не по мозгам им уступать власть.
Согласен , нужны честные, порядочные, а главное компетентные по всем вопросам, во всех отраслях и сферах люди. Вопрос, где их надыбать ..без них все усилия что-то улучшить щетны.

Гость||

воюют нынче не оружием а экономиками. россия так и осталась в свое средневековом развитии.

после крымнаша и потока с каждым днем усиливающихся таких "полезных" санкций стоит вопрос как с реанимации не попасть к патологоанатому.

вот в чем вопрос...

камень на шее оказался неподъемным.

ибо нельзя нарушать международные законы и порядки тобою же подписанные.

Гость||

Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Не так всё просто, размышляйте логически если сейчас не заняться вплотную с экономикой, деньги в неё не вбухать оставшиеся, завтра будет поздно. Хотя по большому счёту , это надо было сделать ещё 15лет назад, а не сейчас прыгать на подножку практически ушедшего поезда. Но лучше поздно чем никогда ..
Вопрос не в этом. А в том, что надо заменять рабовладельческое производство на демократическое. Но трудно и не по мозгам им уступать власть.
Гость писал(a):
Согласен , нужны честные, порядочные, а главное компетентные по всем вопросам, во всех отраслях и сферах люди. Вопрос, где их надыбать ..без них все усилия что-то улучшить щетны.
Задача на всё тысячелетие. В глобальном масштабе.

Гость||

придется опять холопам подтянуть по туже пояски. ну не боярам же страдать от "полезных" санкций.

Мотовилов (гость)||

Пережить, сохранить и преумножить.

Гость||

Гость писал(a):

Огромные суммы тратятся на вооружение,а затем на его утилизацию,уж лучше в экономику вкладывать.
Российская государственная стратегия: захватить, засрать и бросить, и снова захватить, засрать и бросить, и снова ...

Сами не жили и другим не дадим.

Гость||

Выльется в очередное доение плебса ,теперь на развитие экономики.В условиях животворящих санкций по другому быть не может.

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Имя: Гость
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