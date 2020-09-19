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В стране и мире

Россиянам напомнили об осеннем равноденствии

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Во вторник, 22 сентября, наступит осеннее равноденствие, когда в любой точке Земли продолжительность светового дня и ночи сравняется. Об этом россиянам напомнила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.

Кроме того, осеннее равноденствие принесет астрономическую осень в Северное полушарие планеты — день станет короче ночи. Продолжительность дня будет уменьшаться примерно на пять минут ежедневно.

«Световой день [в Северном полушарии] стал убывать еще 21 июня, в день летнего солнцестояния. С 17 часов в июне к 22 сентября его продолжительность сократится до 12 часов. Ко дню зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве и средних широтах составит всего лишь семь часов», — объяснила Кошман.

В следующий раз жители планеты смогут наблюдать равное соотношение длины светового дня и ночи в день весеннего равноденствия, который ожидается в марте.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

отметить надо

Гость||

Часы когда на нормальное время переведём?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в любой точке Земли продолжительность светового дня и ночи сравняется.
Ага, а за северным полярным кругом, будет ровно день или ровно ночь?

Имя: Гость
Комментарий:

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