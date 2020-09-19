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В стране и мире

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

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Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, однако необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно. Об этом в комментарии «Комсомольской правде» рассказали опрошенные эксперты.

По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева, снижение стоимости пока не представляется возможным. «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — подчеркнул он.

Эксперт фармрынка Николай Беспалов добавил, что препарат не может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении. При этом он высказался о проблеме бесконтрольного применения лекарств. «Необязательно его назначать только в стационарах, но однозначно выписывать рецепт должен врач. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать», — подчеркнул специалист.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, в свою очередь, обратил внимание на необходимость доказать эффективность препарата. Он напомнил, что исследования в Японии не подтвердили эффективность «Фавипиравира», также не сообщалось об исследовании препарата двойным слепым методом. «Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — заключил он.

Ранее в Минздраве России решили включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Коронавир» и «Арепливир». Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

это для среднего класса

Гость||

Очередной Фуфломицин для стада баранов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.09.2020 13:24|

это для среднего класса

да да для буржуазии

Гость||

прививки до 60 лет,пенсия 9 тыс,будем лечиться аскорбинкой.

Гость||

Лекарство с недоказанной эффективностью и подтверждённой токсичностью — пусть им лечатся разработчики и те, кто разрешил продажу.

Гость||

В России кто-то скоро получит погоняло - ареплевирщица.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире
Оба препарата выпускаются компаниями учредители которых неизвестны,т.к. они обе являются кипрскими ошфорами. Пусть финансовая разведка раскроет имена настоящих хозяев этих фарм компаний.

Гость||

Не,ну то,что высокую цену нам объяснили-это хорошо. Теперь надо объяснить где денег на это лекарство брать рядовому гражданину.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.
Ничосе

Гость||

Гость писал(a):

Не,ну то,что высокую цену нам объяснили-это хорошо. Теперь надо объяснить где денег на это лекарство брать
Извините, конечно... а вы - дурочка?

Гость||

Гость писал(a):

Извините, конечно... а вы - дурочка?
А вы местный дурачок?

Гость||

Цена таблеток равно МРОТ...А на что тогда жить то? Или лечитесь и с голода поминайте!!!

Гость||

Гость писал(a):

Цена таблеток равно МРОТ...А на что тогда жить то? Или лечитесь и с голода поминайте!!!
В больнице это лекарство дают бесплатно. Вакцинация от коронавируса тоже будет бесплатной.

Гость||

И не спешите кричать про него “фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.

Умный человек сразу спросит меня: "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то, работающее правильно.

Ну, что же, умный человек, конечно, прав.

Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но запрещенный там к применению из-за крайней токсичности и чрезвычайно высокого уровня побочных эффектов.

Также из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.

Гость||

Также из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.

Единственная страна, где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок, - это Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.

Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.

Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 12 320 руб. за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.

Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой

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Имя: Гость
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