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В стране и мире

Хозяев кошек-охотников решили судить за вред биоразнообразию

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В Нидерландах экологи и юристы решили судить хозяев, чьи кошки охотятся и тем самым «вредят биоразнообразию». В роли обвинителей на процессе выступят природоохранные НКО, сообщает «Европульс».

Отмечается, что к ответственности привлекут не всех хозяев, а только тех, вина питомцев которых будет установлена. По директивам Евросоюза, питомцев могут уличить в разрушении местных экосистем. Владельцев таких животных попросят усмирять охотничьи инстинкты питомцев — например, не выпускать кошек из квартир.

По оценкам специалистов, жертвами котов в стране ежегодно становятся порядка 140 миллионов диких животных. При этом половину из них убивают домашние животные, у которых есть кров и еда. Они представляют угрозу для 370 видов, населяющих природу Нидерландов, — от птиц до рыб и летучих мышей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дебилы.

Гость||

Идиоты ,кошка хищник по рождению.

Гость||

Я свою кошку сроду из квартиры не выпускал, да ей и не надо было. Так она охотилась с балкона на стрижей. Ловила налету!

Гость||

Пускай всех негров Голландии загоняют на пальмы и выдают по банану в день бесплатно. В природе всё должно быть гармонично

Гость||

с юристов взять нечего, а вот эколухам неплохо бы напомнить про борьбу Китая с воробьями

Гость||

Вот и просят кошек на улицу не выпускать, чтобы всех воробьев не сожрали.

Гость||

Китай что ж с воробьями боролся что они не жрали нечто ценное.

Результат был обратный

Имя: Гость
Комментарий:

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